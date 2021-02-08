Скандальний російський актор Олексій Панін показав, як розважається з напівголими брюнетками.
Панін виклав фото, потім видалив його, а потім знову виклав, замазавши деякі інтимні місця, повідомляє «Московський комсомолець».
На знімку Олексій Панін позує зі своєю дружиною Євою та її подругою. Дівчата застигли в сексуальних позах біля стіни.
Підписникам Паніна, як завжди, сподобалася чергова провокація актора: "Подобається твоя правда! І плювати на осуд натовпу..." - пишуть вони.
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Однак більшість радить скандальному акторові втихомирити свій запал.
"Там вже все що можна подивилися. Пізно замазувати", "Льоха закінчуй з наркотою і алкоголем, то що тобі здається нормальним, воно далеко не нормально, бачити це в стрічці якось не особливо приємно", "навіщо мужику такий прикид?", "Панін, ти вже від неробства не знаєш, чим зайнятися. Такий сильний актор", - коментували фото Олексія Паніна користувачі мережі.
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