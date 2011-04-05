Вантажівка протаранила «Запорожця»

Львів. 5 квітня. УНІАН. Вчора надійшло повідомлення про те, що на автодорозі сполученням Київ-Чоп біля села Цеперів Кам’янко-Бузького району сталася ДТП і є потерпілі.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні ДАІ, на місці аварії встановлено, що 4 квітня близько 18.00 на 517 км 450 м автодороги сполучення Київ-Чоп біля села Цеперів Кам’янко-Бузького району водій вантажного автомобіля «Рено-Преміум» з напівпричепом скоїв зіткнення з автомобілем «ЗАЗ-1100247», яким керував 34-річний житель Львова.

Водія автомобіля «ЗАЗ» із тілесними ушкодженнями у вигляді закритої черепно-мозкової травми було госпіталізовано у лікарню швидкої медичної допомоги міста Львова.

Також тілесні ушкодження отримав водій вантажівки. У чоловіка – забій грудної клітки, перелом ребер, нижньої щелепи, вибиті зуби. Дану особу було госпіталізовано у Новояричівську районну лікарню.

За даним фактом ДТП триває перевірка.