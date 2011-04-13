На Львівській митниці за добу вилучено контрабанди на 600 тис. грн.
Цигарки, м’ясопродукти, парфумерію…
Львів. 13 квітня. УНІАН. Упродовж цієї доби працівники Львівської митниці вилучили предметів правопорушень на понад 593 тис. грн. Про це УНІАН повідомили на Львівській митниці.
Серед затриманого – цигарки, автомобілі, м’ясопродукти, парфумерія, два пневматичні пістолети, телевізор, а також кабель для систем сигналізації та комп’ютерних мереж.
Зокрема на митному посту «Рава-Руська» затримано парфумерії 11 тис. 344 шт., паперу для маркування (цінників) – понад 700 кг, 260 кг вживаного одягу та 15 нових чоловічих костюмів, 320 кг м’ясопродуктів та інших продуктів харчування – понад 130 кг.
На митному посту «Краковець» затримано 270 пачок сигарет «Fluieras» та автомобіль, в якому їх приховано, два пневматичні пістолети, LCD-телевізор та, знову ж таки, 32 кг м’ясопродуктів без належного документального підтвердження їх якості та походження та мікроавтобус, в якому їх було приховано.