Понад 1400 людей перебувають у критичному стані.

Внаслідок руйнівного землетрусу в Марокко загинули вже понад 2 тисячі людей. Це найпотужніший землетрус у країні за останні десятиліття.

Про це пише CNN. Відомо, що землетрус магнітудою 6,8 стався у гірському масиві Високий Атлас у Марокко після 23:00 за місцевим часом на відносно невеликій глибині у 18,5 кілометрів. Епіцентр стихії знаходився приблизно за 72 кілометри на південний захід від популярного серед туристів Марракеша.

Державний телеканал Марокко Al Aoula з посиланням на міністерство внутрішніх справ повідомляє про загибель щонйаменше 2012 людей. Ще 1404 особи перебувають у критичному стані. За словами влади, більшість загиблих – у гірських районах поблизу епіцентру, куди було важко дістатися. Рятувальні команди мали труднощі з доступом до найбільш постраждалих районів після пошкодження доріг.

Відео дня

Також унаслідок землетрусу постраждав обʼєкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Марракеш. За словами співробітника CNN Бенджаміна Брауна, деякі жителі отримали поранення, будівлі та їх стіни були пошкоджені та частково зруйновані.

Деякі частини відомих на весь світ червоних стін, які оточують старий центр Марракеша, вперше закладених на початку 12 століття, також зазнали руйнувань.

Землетрус у Маркокко

У ніч проти суботи, 9 вересня, поблизу міста Марракеш в Марокко стався потужний землетрус магнітудою 6,8. Стихійне лихо вбило сотні людей і завдало значних руйнувань.

Місцеві шпиталі переповнені постраждалими. Медикам доводиться виставляти лікарняні ліжка просто на вулиці. Кількість жертв та поранених зростає щогодини.

Вас також можуть зацікавити новини: