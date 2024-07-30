Багато хто зник безвісти внаслідок катастрофи.

У штаті Керала на півдні Індії сталася трагедія. Там масивний зсув обвалився на чайну плантацію, поховавши під землею робітників із сім'ями. Про це повідомляє Reuters.

Схили пагорбів обвалилися після сильного дощу. Річки бруду, води і валунів обрушилися на будинки робітників і сільських жителів уночі, коли ті мирно спали у своїх ліжках.

Трагедія сталася в Кералі, відомій як один із найпопулярніших туристичних напрямків Індії. Наразі відомо про понад 50 загиблих. Як повідомляється, наразі складно встановити точну кількість загиблих, оскільки в річці було виявлено багато частин тіл.

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Відомо, що в постраждалому регіоні проживало близько 350 сімей, а наразі врятовано 250 осіб. Багато людей зникли безвісти.

Напередодні в Кералі пройшли надзвичайно сильні дощі, і протягом дня вівторка прогнозується ще більше опадів.

Зсуви 30 липня стали найстрашнішим лихом з 2018 року, коли сильні повені забрали життя майже 400 осіб.

"Ми побоюємося, що серйозність цієї трагедії набагато більша", - заявила індійська влада.

Місцеві жителі кажуть, що в цьому районі близько опівночі сталося щонайменше три зсуви ґрунту, які також змили міст.

Масштабний зсув ґрунту в Папуа-Новій Гвінеї

Наприкінці травня внаслідок масштабного зсуву ґрунту в Папуа-Новій Гвінеї під землею опинилися поховані живцем понад 2000 осіб. Понад 150 будинків були поховані під уламками майже двоповерхової висоти. З-під землі було чути крики тих, хто вижив.

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