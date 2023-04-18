У районі Дніпра в Києві фіксується зниження рівня води.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій запевняє, що катастрофічного і масштабного затоплення Києва не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу повідомив начальник відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру ДСНС Ілля Перевозчиков.

"Щодо Києва, сьогодні на ранок ми фіксуємо стабілізацію, навіть зниження рівня води. Ті затоплення, які зараз фіксуються, – це вже є один із максимальних рівнів, що може бути. Катастрофічного та масштабного затоплення не буде", - сказав Перевозчиков.

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Крім того, прес-офіцер ДСНС Олександр Хорунжий теж підтвердив, що "точно не буде маштабних затоплень".

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На початку квітня в Україні через інтенсивні опади та підняття рівнів води у річках розпочалися підтоплення.

17 квітня в ДСНС заявили, що фіксують тенденцію до зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі України. Підтопленими залишаються 852 дворогосподарства та 111 будинків, з них 38 дачних. У Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 10 тис. 762 га сільськогосподарських угідь.

Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів у Чернігівській та Київській областях.

Станом на 18 квітня у річці Дніпро в районі Києва зафіксовано зниження рівня води протягом останньої доби.