"В Україні розважатиметься циклон": синоптик зробила прогноз на початок наступного тижня
Через кілька днів в Україні знову почнуться опади: дощі - на сході, та сніг - на заході.
На початку наступного тижня, 25 січня, в Україні домінуватиме циклон.
Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла синоптик Наталка Діденко.
"У понеділок в Україні розважатиметься циклон, переважатимуть дощі (на Заході - сніг) та сильний вітер", - спрогнозувала синоптик.
За її словами, на вихідних в Україні в денні години температура повітря очікується +3...+7 градусів, на Півдні та Заході +6...+12 градусів.
На вихідних в Україні похолодає і почнуться дощі (карта)
"Хто скучатиме за холодом, тому поривчастий вітер знижуватиме теплий температурний комфорт", - додала Діденко.
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