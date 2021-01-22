"В Україні розважатиметься циклон": синоптик зробила прогноз на початок наступного тижня

14:06, 22 січня 2021
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Через кілька днів в Україні знову почнуться опади: дощі - на сході, та сніг - на заході.

Найближчими днями в Україну повернуться опади / фото ua.depositphotos.com
Найближчими днями в Україну повернуться опади / фото ua.depositphotos.com

На початку наступного тижня, 25 січня, в Україні домінуватиме циклон.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла синоптик Наталка Діденко.

"У понеділок в Україні  розважатиметься циклон, переважатимуть дощі (на Заході - сніг) та сильний вітер", - спрогнозувала синоптик.

За її словами, на вихідних в Україні в денні години температура повітря очікується +3...+7 градусів, на Півдні та Заході +6...+12 градусів.

На вихідних в Україні похолодає і почнуться дощі (карта)

"Хто скучатиме за холодом, тому поривчастий вітер знижуватиме теплий температурний комфорт", - додала Діденко.

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Автор: Катерина Лиманська

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Теги: синоптикпрогноз погодипогода в Україні
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