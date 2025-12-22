Цвітіння аличі в листопаді та плоди в грудні - ознака поступової зміни клімату.

На півдні Одеської області, на території Національного природного парку "Тузловські лимани", з’явилися плоди дикої сливи, яка відома як алича.

Як розповів доктор біологічних наук, співробітник нацпарку Іван Русєв, у заповіднику "Тузлівські лимани" в осінні місяці спостерігалися дивні фенологічні (погодні) явища та зараз вони тривають.

"Зараз, 22 грудня 2025 воєнного року, а у нацпарку після осіннього цвітіння аличі росте її перший плід. Алича - це дика слива (Prunus cerasifera), плодове дерево, яка восени давала квіточки", - зазначив науковець.

За його словами, цвітіння аличі в листопаді, і навіть плоди в грудні - це ознака поступової зміни клімату.

Дика сливу - плодове дерево родини розових, яке також називають слива розлога. Має невеликі кисло-солодкі плоди різноманітного кольору (жовтого, червоного, фіолетового) і широко використовується у сирому вигляді. Також її застосовують для приготування варення, повидла та інших консервів. За словами науковця, це невибаглива рослина, що має багато корисних властивостей, наприклад, сечогінну, кровоочисну, проносну та протизапальну дію.

Аномальне цвітіння в Одеській області

Як писав УНІАН, у Національному природному парку "Тузловські лимани", що на Одещині, дуже рано розцвіла рідкісна квітка, яку у народі називають "брандушкою".

Науковець Іван Русєв розповів, що брандушка - пізньоцвіт анкарський - занесений до Червоної книги України. Сталося диво - не дочекавшись Різдва і Нового року у рослин з'явились квіточки в середині грудня - цей факт унікальний і свідчить про можливості відтворення рослини, яка на межі зникання. Також це підтверджує, що у природі наявні зміни, які "пробудили" квітку.

