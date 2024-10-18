В одному з регіонів країни почалися зливи, повені та зсуви ґрунту.

Екстремальні зливи обрушилися на департамент Ардеш у Франції. Там в одному з районів випало до 700 мм опадів лише за добу, пише The Watchers.

Як повідомляється, 17 жовтня шторм, що повільно рухається, приніс надзвичайно сильні зливи в деякі райони Франції. Це призвело до масштабної повені, а влада заявляє, що регіон зіткнувся з безпрецедентною за своїми масштабами ситуацією.

Пожежники терміново провели близько 350 рятувальних операцій. Про загиблих не повідомляють, але вже відомо, що три людини дістали травми.

У шести французьких департаментах оголошено червоний рівень небезпеки через дощ і повінь, а школи в Ардеші довелося закрити. Синоптики тим часом прогнозують продовження сильних опадів.

"Ми зіткнулися із ситуацією, яка безпрецедентна за своїми масштабами. 600 мм води в Ардеші - це нечувано! Це понад 600 мм за 48 годин. Це абсолютно неймовірно", - прокоментувала ситуацію міністр екологічних перетворень Франції Аньєс Паньє-Рунаше.

Повені та річки, що вийшли з берегів, також стали причиною кількох зсувів. Через зсуви довелося перекрити безліч доріг і навіть зупинити поїзди в постраждалому регіоні.

Кілька днів тому сильна повінь охопила Оман. В одному з регіонів країни всього за добу випала дворічна норма опадів. У постраждалому районі довелося закрити школи, а працівників відпустити на "віддаленку".

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