Крижаний дощ та хуртовина: у Дніпрі через негоду зупинилися тролейбуси (фоторепортаж)

Стихія накрила Дніпро і в місті почався транспортний колапс.

Вранці в Дніпрі йшов крижаний дощ, після чого почався сніг і піднялася хуртовина. У зв'язку з опадами і зниженням температури по всьому Дніпру спостерігається обмерзання контактного дроту, особливо на мостових переходах і набережних.

Про це повідомляє Інформатор.

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Жителів Дніпра просять враховувати ці фактори під час планування маршруту. Зокрема, на Новому мосту тролейбуси стоять в обидва напрямки.

На маршрутах міста введено рух за оперативними розкладами. Знижується швидкість руху тролейбусів через обмерзання контактного проводу і заміни контактних вставок. Бригади КП "Дніпровський електротранспорт" допомагають водіям тролейбусів подолати обмерзання.

Негода в Україні

В Львів вдарив мороз до -14°. Вночі сильно мело, а вранці снігопад вщух. Спецтехніка чистить дороги, але не може впоратися. Комунальникам почали допомагати жителі: вони публікують відео в соцмережах, як виходять у двори з лопатами - таким чином заохочують інших.

Водії допомагають один одному: штовхають не тільки легкові, а й вантажні машини. Найважче їздити по бруківці, бо дуже слизько і під снігом - лід. Рятувальники з ночі відбуксирували півсотні машин по області, в тому числі і шість карет швидкої допомоги.

"Півтори години вже їду 10 метрів. Треба розгін набрати, щоб проїхати", - каже водій, розчищаючи дорогу перед своєю машиною.

Напередодні ввечері через сильні снігопади розвалився магазин меблів: спершу масу снігу не витримав дах. Коли впав дах - стіни будівлі розійшлися в різні боки. На час обвалу в магазині покупців не було - обійшлося без жертв. Продавець встигла вибігти на вулицю.

Мерія рекомендує закладам перейти на дистанційний режим роботи або зробити п'ятницю вихідним днем. Синоптики кажуть, що на вихідних морози трохи вщухнуть, але сніжитиме далі.

Для розчищення трас на Рівненщині навіть залучили машину, яку використовують для розчищення смуг аеропорту.

В Києва техніка встигає розчищати сніг з доріг - проблем з проїздом немає. Вночі через негоду і снігопад з рейок зійшло кілька трамваїв. Водії так само допомагали один одному витягувати машини із заметів.