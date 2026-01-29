Дослідники стурбовані: зміна клімату посилила руйнівні зливи та повені в Африці

У Мозамбіку цілі райони опинилися під водою, у Лімпопо, Мпумаланга та частині Зімбабве повені зруйнували дороги й мости.

Антропогенна зміна клімату суттєво посилила нещодавні зливи й повені, які накрили південь Африки, забравши життя понад 100 людей та змусивши більш як 300 тисяч осіб залишити свої домівки. Як пише The Independent, про це йдеться у новому дослідженні.

Відповідний аналіз провела міжнародна група World Weather Attribution, яка вивчала інтенсивні опади, що спричинили масштабні повені в Південно-Африканській Республіці, Мозамбіку та Зімбабве. За даними вчених, за десять днів у регіоні випала майже річна норма опадів.

Наслідком стали масштабні руйнування житла та інфраструктури на мільйони доларів, а також значні людські втрати й гуманітарні страждання.

Відео дня

Зокрема, у Мозамбіку цілі райони опинилися під водою, тоді як у південноафриканських провінціях Лімпопо та Мпумаланга, а також у частині Зімбабве, повені зруйнували дороги й мости.

Дослідження проводили науковці з різних країн, використовуючи рецензовані методики для оцінки впливу зміни клімату на екстремальні погодні явища.

"Отримані дані свідчать: зливи такої інтенсивності трапляються в регіоні приблизно раз на 50 років, однак нинішні показники демонструють чітку тенденцію до зростання сили опадів", - йдеться у стітті.

Як зазначається, ситуацію ускладнило кліматичне явище La Niña, яке традиційно приносить вологішу погоду до південної Африки, але цього разу воно діяло в умовах значно теплішої атмосфери.

"Наш аналіз чітко показує: продовження спалювання викопного палива не лише підсилює інтенсивність екстремальних злив, а й перетворює явища, які й без того могли статися, на значно руйнівніші", – заявив старший кліматолог Королівського метеорологічного інституту Нідерландів Ізідін Пінту.

За його словами, без впливу людської діяльності неможливо пояснити приблизно 40-відсоткове зростання інтенсивності опадів.

Науковці наголошують: хоча регіон звик до сильних дощів і повеней, масштаб останніх подій їх серйозно занепокоїв.

"Ця подія стала для нас несподіванкою. Подібні повені були 25 років тому й охоплювали ті самі території", – зазначив дослідник метеослужби Мозамбіку Бернардіно Ньянтумбу.

За його словами, у деяких районах за два-три дні випала кількість опадів, яка зазвичай очікується протягом усього сезону дощів.

Додатковим фактором ризику є те, що Мозамбік розташований нижче за течією дев’яти міжнародних річок, тому інтенсивні зливи супроводжуються потужним стоком води з сусідніх країн.

Потреба в африканських кліматичних моделях

Дослідники закликали до розвитку кліматичних моделей безпосередньо в Африці, щоб краще розуміти масштаби та динаміку впливу зміни клімату на континент.

Професорка кліматології Імперського коледжу Лондона Фрідірікке Отто пояснила, що всі доступні кліматичні моделі наразі розробляються за межами Африки – у США, Європі або Азії.

"Через це вони насамперед оптимізовані для регіонів, у яких створювалися, що ускладнює точну оцінку екстремальних подій в Африці", – зазначила вона.

Погодне лихо в Португалії

Нагадаємо, що атлантичний циклон "Крістін" накрив Португалію. Найбільша шкода завдана центральним і північним регіонам країни. Зокрема, стихія призвела до загибелі щонайменше п’яти людей, сотні тисяч місцевих жителів залишилися без електропостачання. Ураган спричинив масштабні повені, зсуви ґрунту та значні руйнування інфраструктури. Окрім цивільної інфраструктури, пошкоджені щонайменше два винищувачі F-16 португальських ВПС на авіабазі Монте-Реал. Там ворота ангара та секції даху обвалилися на літаки.

Вас також можуть зацікавити новини: