13 пасажирів автобуса вдалося врятувати.

Повінь змила пасажирський автобус у марокканській провінції Тата. Наразі відомо про двох загиблих, ще 14 осіб зникли безвісти. Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, напередодні в цьому регіоні пройшли сильні шторми, які принесли рекордні дощі та призвели до повені...

Потоки води були настільки сильними, що змили пасажирський автобус. Влада підтвердила загибель двох людей, 14 осіб зникли безвісти, а 13 - вдалося врятувати.

Через повінь також повністю або частково обвалилися деякі будинки і пошкоджено дороги. Наразі влада проводить пошуково-рятувальні операції.

Це вже друга сильна повінь у країні за вересень. Раніше повені забрали життя 18 осіб на півдні країни після того, як у регіоні пройшли сильні дощі.

Нещодавня повінь у Європі охопила кілька країн, спричинивши масштабні руйнування та евакуацію тисяч жителів. Найсильніше постраждали Польща, Німеччина і Чехія, де річки, що вийшли з берегів, затопили міста і сільські райони.

Влада активно задіює рятувальні служби та військових для ліквідації наслідків стихійного лиха. Експерти попереджають про можливість повторних паводків через нестабільну погоду в регіоні.

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