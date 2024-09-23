Найбільше мобілізованих було з лав військових оперативних військ.

Понад 23 тисячі солдатів беруть участь у заходах, пов’язаних із ліквідацією наслідків повеней у Польщі. Про це інформує Polskie Radio.

Зазначається, що у резерві чекають своєї черги ще три тисячі солдатів.

За словами заступника міністра національної оборони Цезарія Томчика, найбільше мобілізованих було з лав військових оперативних військ — майже 14 тисяч — і військовослужбовців Сил територіальної оборони — понад 8 тисяч.

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"До боротьби з паводком також була залучена військова жандармерія та солдати командування Варшавського гарнізону та військових вишів", - пише ЗМІ.

У свою чергу міністр фінансів Польщі Анджей Доманський сказав, що обіцяної допомоги від Євросоюзу в розмірі 5 млрд євро на подолання наслідків повені може виявитися недостатньо. При цьому уряд Польщі на початку тижня вперше запровадив стан стихійного лиха у районах на південному заході країни.

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Напередодні у двох регіонах Італії оголосили надзвичайний стан. Уряд схвалив початкове виділення 20 мільйонів євро на подолання наслідків стихії.

Багато постраждалих територій є тими самими, що потерпали від повеней і зсувів у травні 2023 року, пов’язаних із безпрецедентними дощами, які призвели до загибелі 17 людей і завдали збитків на мільярди євро.

Раніше УНІАН повідомляв, що Дунай вийшов із берегів у столиці Угорщини. Рівень води продовжує підвищуватися до критичної позначки, а пік повені ще попереду.

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