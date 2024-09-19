Рівень води продовжує підвищуватися до критичної позначки, а пік повені ще попереду.

У столиці Угорщини Будапешті річка Дунай вийшла з берегів і почала затоплювати вулиці. Про це повідомляє Deutsche Welle. У соціальних мережах поширюються фото і відео: на них видно, що вода підійшла до будівлі парламенту Угорщини.

За словами прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, пік повені очікується в Будапешті ввечері в суботу, 21 вересня. Він стверджує, що незважаючи на серйозність ситуації, в угорської влади достатньо ресурсів для боротьби зі стихією.

Орбан повідомив, що рівень води в Дунаї досягне піку в Будапешті в суботу вдень, ближче до вечора, і становитиме 846 см. У 2013 році в столиці Угорщини було побито рекорд - тоді рівень води в річці сягнув 891 см.

Угорський прем'єр зазначив, що, ймовірно, вода зійде з набережних Будапешта в середині або наприкінці наступного тижня.

Видання Index пише, що у зв'язку з повінню роботу кількох поромів в Угорщині повністю припинено. Також перекрито для руху транспорту низку доріг.

Повінь у Європі - деталі

Повені в Центральній Європі переміщуються на нові території. Волонтери та співробітники аварійно-рятувальних служб працювали всю ніч, щоб укріпити польське місто Вроцлав від паводкових вод, що наближаються. У цей же час Угорщина відкрила греблю, оскільки прем'єр-міністр попередив про наближення "критичного періоду".

Найсильніші за 20 років повені залишили слід руйнувань від Румунії до Польщі, розповсюджуючи бруд і сміття в містах, руйнуючи мости, затоплюючи автомобілі та залишаючи збитки на мільярди доларів.

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