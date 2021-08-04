За даними метеорологів, погода в Україні стає більше нестійкою.

За даними метеорологів, лісові пожежі, що вирують у Європі, вплинули на погоду в Україні.

Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру у Facebook.

"Катастрофічні пожежі у Туреччині, Греції та Італії також впливають на погоду (в Україні - УНІАН), вона стає більш нестійкою та складнішою у прогнозуванні", - пояснили спеціалісти.

Як повідомляв Погода УНІАН, у Греції фіксують рекордну спеку, яка провокує масштабні лісові пожежі. Так у місті Лангадас, недалеко від Салонік на півночі Греції, 3 серпня була зафіксована найвища температура в країні - 47,1 градуса за Цельсієм.

В країні спалені десятки будинків, 7 осіб госпіталізовані з проблемами дихання, почалася евакуація населення. В результаті пожежі була пошкоджена енергосистема, що становить серйозну небезпеку для електропостачання в деяких частинах столичного регіону.

Пожежа також порушила роботу поїздів, частина національних автомагістралей перекрита.

Як повідомляв Погода УНІАН, 28 липня лісові пожежі поширилися в південно-західних регіонах Туреччини зокрема провінціях Анталья, Адана, Мерсін і Мугла, які є популярними напрямками для відпочинку українських туристів.

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30 липня Україна направила на допомогу Туреччині для ліквідації лісових пожеж два екіпажі пожежних літаків Ан-32П з групою забезпечення у складі 14 осіб.

У ліквідації пожеж залучені тисячі фахівців, яким доводиться працювати при спеці близько 40 градусів.

У зв'язку з лісовими пожежами влада низки провінцій запровадила заборону на відвідування лісових масивів.

Масштабні лісові пожежі вирують у Хорватії. Вогонь поглинув вже близько 800 гектарів лісу.

Ліси палають у районі селища Горні-Сегет, у Дринівцях, Шибенсько-Книнському та Задарському повітах. Вогонь поглинув зарості вічнозелених жорстколистих і колючих чагарників, а також оливкові гаї та соснові ліси.

Пожежі наблизилися до однієї з державних доріг та житлових будинків, але евакуація населення не проводиться. На ранок 3 вересня вдалося частково відновити рух на перекритій дорозі.

Автор: Катерина Лиманська