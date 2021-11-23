Вулкан Кумбре-В'єха вивергається на Канарських островах з середини вересня.

Влада іспанського острова Ла-Пальма наказала жителям трьох прибережних міст залишатися вдома після того, як новий потік лави досяг океану.

Про це повідомляє REUTERS.

За даними агентства, при зіткненні лави з водою виділяються густі хмари потенційно токсичних газів.

На кадрах, знятих з дронів, видно білі хмари, що здіймаються з води, коли розпечена до червоного лава спускається зі скелі в Атлантичний океан.

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Місцевим жителям наказали залишатися в будинках із закритими дверима і вікнами, оскільки сильний вітер розніс хмару островом. Жителям Санта-Крус порадили надіти маски вперше після початку виверження через високу концентрацію твердих частинок і діоксиду сірки в повітрі.

Також був закритий місцевий аеропорт.

Згідно з програмою моніторингу стихійних лих Copernicus, з 19 вересня потоки лави пошкодили або зруйнували близько 2650 будівель, що змусило тисячі людей покинути свої будинки на острові, що входить до складу Канарського архіпелагу.

Виверження вулкана на Канарських островах: що відомо

На Канарських островах продовжує вивергатися вулкан Кумбре-В'єха. Через його активність були скасовані практично всі авіарейси на острів Ла-Пальма. Потоки лави спустошили сотні гектарів землі та зруйнували близько 2650 будівель.

Тим часом життя 85000 жителів Ла-Пальми триває у звичайному режимі, за винятком того, що доводиться прибирати вулканічний попіл.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня на острові Ла-Пальма вперше за 50 років почалося виверження вулкана Кумбре-В'єха. Довгий час вулкан вважався сплячим.

За тиждень до виверження на острові з населенням майже 85 тис.осіб фіксували підвищення сейсмічної активності. Тоді сталося більше тисячі підземних поштовхів магнітудою до 3,4.

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Автор: Катерина Лиманська