Роботи з надання допомоги та оцінки збитку тривають.

Щонайменше три людини загинули і понад 800 отримали поранення в результаті землетрусу силою 5,9 бала, який стався в Іран вчора пізно ввечері.

Напівофіційне інформаційне агентство Tasmin повідомило про трьох загиблих і 816 поранених, а інформаційне агентство Mehr повідомило, що постраждало 70 сіл. Мехр повідомив, що роботи з надання допомоги та оцінки збитків тривають, передає CNN.

Геологічна служба США (USGS) також зафіксувала землетрус магнітудою 5,9.

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"Підземні поштовхи були настільки сильними, що відчувалися в багатьох районах провінції Західний Азербайджан, викликаючи занепокоєння у жителів. Поштовхи також відчувалися в декількох містах, в тому числі в столиці провінції Тебріз в сусідній провінції Східний Азербайджан", - повідомляє IRNA.

Ситуація в Ірані: останні новини

27 січня озброєна людина напала на посольство Азербайджану в Ірані. В результаті інциденту загинув співробітник охорони дипломатичної місії, а ще двоє отримали поранення. Один з азербайджанських журналістів натякнув на причетність влади Ірану до інциденту, зазначивши, що Тегерану не сподобалася деокупація частини території в 2020 році.

Потім в ніч на 29 січня в Іран прогримів вибух в одному з центрів виробництва боєприпасів Міноборони країни. Інцидент стався в місті Ісфахан.

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