Вчені 'воскрешають' блакитного оленя, що зник сотні років тому

Компанія Colossal Biosciences, що спеціалізується на відновленні вимерлих видів, офіційно оголосила про початок проєкту з відродження блакитного оленя, повідомляє Axios.

Це рідкісного представника родини антилоп, що колись мешкав у Південній Африці.

Як зазначив генеральний директор Colossal Бен Ламм, фахівці вже отримали ДНК тварини та завершили її картування. Наразі проєкт перейшов до найбільш відповідального етапу – редагування геному. На думку розробників, це дозволить повернути вид, який був повністю знищений людьми ще наприкінці XVIII століття.

"Народження" першої тварини планують на 2028 рік.

"Для всіх проєктів, над якими ми працюємо, ми хочемо повернути тварин у якесь рідне середовище, де вони зможуть виживати, бути акретивними для екосистеми", – каже Ламм.

Крім блакитного оленя, компанія продовжує роботу над іншими амбітними проєктами. Вже у тому ж році на світ може з'явитися перше мамонтеня. Розробники завершують підготовку геному і готуються до наступного кроку – перенесення готових ембріонів сурогатним матерям-слонихам.

Щоправда, далеко не всі вчені в захваті від таких експериментів. Критики кажуть, що це небезпечно для природи. Наприклад, екологи з Єльського університету Пол та Енн Ерліх прямо заявляють: навіть якщо це технічно можливо – ідея просто жахлива.

Воскресіння птахів

Раніше УНІАН писав, що у Новій Зеландії хочуть відродити вимерлих гігантських птахів. Колись у цій місцевості мешкали справжні пернаті гіганти – птахи моа. До XV століття там налічували аж дев'ять видів. Найбільші з них важили понад 230 кг і виростали до 3,5 метрів. Для порівняння: сучасний страус, який вважається найбільшим птахом у світі, на добрий метр нижчий за цих стародавніх велетнів.

Вас також можуть зацікавити новини: