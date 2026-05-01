Росія вперше запустила ракету 'Союз-5', яка має замінити український 'Зеніт' (відео)

"Союз-5" іноді розглядають як російський аналог української (радянської) ракети "Зеніт-2".

У четвер, 30 квітня, із 45-го майданчика космодрому "Байконур" відбувся перший пуск нової російської ракети-носія середнього класу "Союз-5". Про це повідомляє "Роскосмос".

За словами росіян, перший та другий ступені ракети відпрацювали штатно, а габаритно-масовий макет було виведено на розрахункову суборбітальну траєкторію з подальшим падінням у заздалегідь закритому районі у Тихому океані.

Сама ракета давно перетворилася на черговий російський довгобуд. Її створювали близько 10 років, постійно зсуваючи терміни випробувань. За цей час вона встигла морально застаріти.

Характеристики ракети "Союз-5"

"Союз-5" є частиною комплексу "Байтерек" – спільного російсько-казахстанського проєкту, що передбачає створення наземної космічної інфраструктури на космодромі Байконур для виконання запусків.

Ракета являє собою двоступінчастий носій зі стартовою масою приблизно 530 тонн. Його довжина сягає близько 62 м, а діаметр – близько 4,1 м. Перший ступінь ракети оснащений двигуном РД-171МВ, тоді як на другому використовується РД-0124МС.

РД-171МВ вважається найпотужнішим рідинним ракетним двигуном у світі, через що він навіть отримав неофіційне прозвисько "Цар-двигун". Завдяки ньому ракета може вивести на низьку навколоземну орбіту близько 17 тонн корисного навантаження.

Водночас двигун РД-171МВ важко назвати російським ноу-хау, адже де-факто він є лише модернізованим варіантом більш раннього РД-171М. У свою чергу, РД-171М був розроблений на базі радянського РД-170, який почали створювати ще у 70-ті.

Перспективи ракети на ринку

Західні фахівці вважають, що "Союзу-5" немає місця на сучасному ринку ракетно-космічних запусків.

Свого часу цю ракету подавали як потенційного "конкурента" частково-багаторазової американської Falcon 9 від SpaceX, однак це видача бажаного за дійсне. На відміну від американського носія, "Союз-5" є звичайною одноразовою ракетою і за концепцією він ближчий до української ракети "Зеніт-2".

З технічної точки зору "Союз-5" не пропонує принципово нових рішень і, ймовірно, не матиме високої економічної ефективності, на відміну від тієї ж Falcon 9.

Варто сказати, що сьогодні багаторазові ракети створює не лише SpaceX, а й інші компанії, такі як Blue Origin. Разом із санкціями це ще більше ускладнює комерційні перспективи "Союз-5".

Вас також можуть зацікавити новини: