Валюта дешевшає наприкінці тижня: курс долар і євро 1 травня

Курс долара до гривні в банках України у п'ятницю, 1 травня, знизився на 10 копійок і складає 44,20 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,70 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 20 копійок і становить 51,80 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,10 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,80 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,70 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,60 грн/євро, а курс продажу - 51,40 грн/євро.

Національний банк України встановив на 1 травня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,96 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 12 копійок.

Щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,46 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зросла також на 12 копійок.

Фінансовий аналітик Олексій Козирєв зазначив, що курс долара в Україні демонструватиме поступове зростання і може досягти рівня близько 45 гривень вже до кінця літа або початку вересня 2026 року. За його словами, протягом цього періоду можливі ситуативні коливання в межах 50–60 копійок за долар.

