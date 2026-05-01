'Нема результатів': Україна перестала реагувати на дзвінки Трампа і Путіна, - NYT

Після року безрезультатних переговорів українська влада та суспільство демонструють байдужість до контактів між Вашингтоном і Москвою.

Телефонна розмова між американським лідером Дональдом Трампом і російським правителем Володимиром Путіним, яка раніше викликала занепокоєння в Києві, цього разу пройшла майже непоміченою. Якщо у 2025 році подібні контакти сприймалися як потенційна загроза для України, то нині реакція змінилася на фактичну байдужість, пише The New York Times.

Президент Володимир Зеленський після останньої розмови лише доручив з’ясувати її зміст і не став ініціювати окремих переговорів із Вашингтоном чи консультацій із союзниками. Раніше такі кроки були стандартною практикою після контактів між США і Росією без участі Києва.

Причина зміни підходу – відсутність результатів. За понад рік відбулося щонайменше одинадцять розмов між Трампом і Путіним, але жодна з них не наблизила завершення війни. Голова комітету Верховної Ради у закордонних справах Олександра Мережка прямо заявив:

"Ми більше не звертаємо особливої ​​уваги на такі заклики, бо вони не дають жодних відчутних результатів"

Формальності без надій

Суспільні настрої також зазнали змін. Якщо після виборів у США частина українців покладала надії на швидке завершення війни за участі Трампа, то нині більшість не вірить у результативність таких контактів. У Києві новини про чергові дзвінки між лідерами дедалі частіше сприймають як формальність, яка не впливає на ситуацію на фронті.

Попри це, Україна не може ігнорувати Сполучені Штати як ключового партнера. Київ зберігає робочі відносини з Вашингтоном і може підтримувати окремі дипломатичні ініціативи, зокрема короткочасні перемир’я. Водночас у владі підкреслюють: такі кроки продиктовані радше політичною доцільністю, ніж вірою в реальний прорив.

На цьому тлі Україна дедалі більше робить ставку на власні сили – нарощує оборонне виробництво і продовжує удари по цілях у глибині Росії. Показово, що вже через кілька годин після останньої розмови Трампа і Путіна українські військові атакували нафтові об’єкти на території РФ.

Розмова Трампа і Путіна - що треба знати

Нагадаємо, під час розмови з Трампом, що відбулася 29 квітня, ініціатор війни Путін заявив про готовність "оголосити перемир'я до дня перемоги" 9 травня.

Водночас, Трамп закликав Путіна насамперед працювати над припиненням війни проти України, а не над ініціативами щодо Ірану.

У Європейському Союзі вважають, що США мають посилювати тиск на Росію у зв’язку з тим, що Москва підтримує режим в Ірані. Утім, свідчень про такий тиск після розмови президента Сполучених штатів Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна немає.

