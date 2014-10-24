На виборах не зможуть проголосувати майже 5 млн українців

Про це під час прес-конференції в УНІАН повідомила координатор парламентських і виборчих програм Громадської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

За даними ОПОРИ, 100% громадян, які проживають в Автономній Республіці Крим та Севастополі, не зможуть взяти участь у голосуванні – це 1,8 млн громадян.

«У Донецькій області, за нашими підрахунками, 49% виборців не зможуть взяти участь у голосуванні, а саме: 1,6 млн громадян. Луганська область – це 69% виборців не візьмуть участь у голосуванні, це 1,2 млн громадян», - сказала вона.

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Айвазовська також зазначила, що ОПОРА вітає рішення ЦВК про звільнення виборців Донецької та Луганської областей від обов’язку при зверненні до органу ведення Державного реєстру виборців надавати документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця їх голосування. У той же час мережа відзначає, що ЦВК не приділяла достатньої уваги інформуванню суб’єктів виборчого процесу та широкої громадськості про організацію голосування в тих округах Донецької та Луганської областей, які повністю або частково знаходяться під контролем незаконних збройних формувань.