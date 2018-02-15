Турчинов розповів, чому в Криму не проводилася антитерористична операція

Секретар РНБО наголосив, що в умовах тотальної зради проводити АТО на півострові було нікому.

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов, який з 23 лютого по 7 червня 2014 року виконував обов'язки президента України заявляє, що в Криму у лютому-березні 2014 року не проводилась антитерористична операція, оскільки 90% працівників регіонального управління СБУ зрадили Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов повідомив під час засідання Оболонського райсуду Києва у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича.

«АТО ініціює в окремому регіоні, зокрема в Криму, регіональне відділення Антитерористичного центру СБУ, письмово затверджується головою СБУ, про що інформується президент або у відповідному випадку виконуючий обов’язки президента», - сказав він.

За його словами, Головне управління СБУ в АРК не виходило з ініціативою щодо проведення АТО.

«Я можу пояснити, чому вони не виходили з такою пропозицією - тому що 90% працівників СБУ (я даю офіційні дані, які є у військовій прокуратурі) зрадили, тобто 10% працівників СБУ, які працювали в Криму, залишились вірними Україні. І, безумовно, при тотальній зраді не було кому із СБУ проводити в Криму АТО», - сказав Турчинов.