Закон про нацбезпеку критично важливий для вступу України в НАТО – Фріз

Голова української делегації в ПА НАТО зазначила, що тема необхідності прийняття закону більше року обговорюється на зустрічах з представниками Альянсу.

Ухвалення Верховною Радою закону «Про національну безпеку» (8068) є критичним для подальшого руху України до вступу в НАТО. Таку думку висловила народний депутат України, голова української делегації у парламентській асамблеї НАТО Ірина Фриз.

Читайте такожВ Україні набув чинності закон, який визнає Росію агресоромЯк зазначила Фриз у Facebook, коментуючи внесення документу до парламенту, даний закон є надважливим, оскільки приводить систему управління сектором безпеки та оборони у відповідність до архітектури за стандартами Північноатлантичного Альянсу.

За словами депутата, в розробці документу брали участь фахівці Альянсу, і він має стратегічне значення з точки зору євроатлантичної інтеграції. У зв’язку з цим Фриз підкреслила, що під час розгляду законопроекту в парламенті не можна допустити внесення до нього змін, що вплинули б на зміст та викривили закладену в нього систему.

«Законопроект є комплексним: він визначає структуру та взаємодію всіх органів сектору безпеки та оборони, визначає їх компетенцію, вводить цивільного Міністра оборони, змінює повноваження начальника Генерального штабу, створюючи при цьому нову ланку управління - командувача об'єднаних сил, яка дозволяє максимально підвищити оперативність та мобільність керівництва родами та силами Збройних Сил України, зокрема, на тактичному рівні, зосередити на ГШ адміністративні функції стратегічного управління. Вдосконалюються засади демократичного контролю. Встановлюються чіткі терміни реформування Служби безпеки України», - стверджує депутат.

Фриз наголосила, що тема необхідності прийняття закону "Про національну безпеку" більше року є номером один в порядку денному на зустрічах з представниками Альянсу.

«Я маю надію на швидке проходження документу, прийняття якого є критичним для подальшого руху до вступу в Організацію Північноатлантичного договору», - підсумувала парламентар.

Раніше повідомлялось, що до парламенту надійшов законопроект про національну безпеку. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що цей законопроект є пріоритетним, і він невідкладно направляє його на розгляд до профільного комітету.

Як відомо, 3 лютого міністр оборони США Джеймс Меттіс на зустрічі з міністром оборони Степаном Полтораком у Пентагоні закликав ухвалити закон «Про національну безпеку України», що містить положення про запровадження цивільного контролю над сектором безпеки й оборони в країні.