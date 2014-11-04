До кінця року нова ВР повинна провести децентралізацію влади і зняти недоторканість з депутатів - Гройсман

Про це він сказав в ефірі "Свободи слова".

"Я переконаний, що ще до Нового року новий парламент повинен взяти на себе зобов'язання і провести децентралізацію влади, щоб зняти недоторканність з депутатів Верховної Ради", - сказавши він.

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Нагадаємо, новий парламент вперше збереться 17 грудня. Скасувати депутатську недоторканність на словах готові всі новообрані депутати.

Генеральна прокуратура України хоче просити про скасування недоторканності депутатів, які голосували за закони 16 січня.