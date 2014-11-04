"ДНР" підвела математика: результати псевдовиборів виявилися "намальованими"

Про це повідомляють блогери та журналісти, що звернули увагу на підозрілу точність пропорцій кількості відданих голосів за кожного кандидата, а також зіпсованих бюлетенів.

Підозрілість полягає в тому, що при переведенні кількості голосів у відсотки і назад не стається похибки внаслідок округлення, що свідчить про те, що не відсотки вираховували з кількості голосів, а кількість голосів підганяли під готові відсотки.

Так, за даними опублікованого сепаратистами "протоколу", всього в голосуванні начебто взяли участь 1 012 682 людини, при цьому 43 039 бюлетенів - визнані недійсними. Це - практично рівно 4,25%. При зворотному переведенні (помноживши кількість виборців (1 012 682) на відсоток зіпсованих бюлетенів (0,0425) отримаємо 43 038,985, тобто дуже близьку до вихідної цифру.

Так само точно визначаються і пропорції між голосами, "відданими" за трьох кандидатів у ватажки "ДНР": Захарченко - 765 340, Кофман - 111 024, Сивоконенко - 93 280, усього - 969 644.

Читайте такожГенсек ООН назвав псевдовибори на Донбасі "недоречними та контрпродуктивними"Якщо взяти суму цих голосів (969 644) за 100% і вирахувати відсоток кожного, то після округлення отримаємо 78,93% у Захарченка, 11,45% у Кофмана, 9,62% у Сивоконенка. При зворотному переведенні ці округлені відсотки так само дають точність до одного голосу.

Для порівняння - якщо опрацювати тим само методом результати голосування на одномандатному виборчому окрузі №12 у Вінницькій області, де переміг Олексій Порошенко, то картина буде зовсім іншою. Порошенко отримав 62 359 голосів, що склало 64,04% відсотка.

Якщо поділити кількість голосів за Порошенка (62359) на загальну кількість виборців, які голосували в окрузі (97372), то отримаємо 0,64042024401265..., що при округленні до сотих відсотка дасть 64,04% голосів. При зворотному переведенні, якщо 97 372 помножити на 0,6404, то вийде 62357,0288, а не 62359. Похибка склала дві людини.

Читайте такожМВС встановило особи іноземних "спостерігачів" на псевдовиборах (список)Тобто похибка зворотного переведення при загальній кількості виборців близько ста тисяч склала два голоси. При кількості виборців понад мільйон ця похибка б мала бути у десять разів більшою. Випадковий збіг таких результатів практично неможливий.

Прикметно, що результати у відсотках, наведені ЦВК бойовиків, суттєво відрізняються від наведених ними ж абсолютних цифр голосування. Сепаратисти повідомили, що Захарченко набрав 77,51%, Кофман 10,03%, Сивоконенко 8,21% і 4,25% склали недійсні бюлетені, тоді як з цифр у протоколі випливає, що вони набрали або 78,93%, 11,45% і 9,62% від кількості голосів без недійсних бюлетенів і 75,58%, 10,96%, 9,21% з недійсними бюлетенями.