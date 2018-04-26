Україна та Болгарія домовилися щодо мовної статті закону про освіту

Також документом передбачено гарантування права особам, які належать до національної меншини Болгарії, вивчати рідну мову та навчатися нею.

Україна та Болгарія підписали Декларацію щодо імплементації мовної статті закону «Про освіту» та гарантування прав болгарської національної меншини.

Документ підписали міністра освіти та науки України Лілія Гриневич та міністр освіти і науки Болгарії Красімір Валчев, повідомляє прес-служба МОН.

Документом передбачено, що разом з вивченням державної мови представники болгарської нацменшини матимуть умови для вивчення рідної мови та навчання рідною мовою.

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Також декларація передбачає, що Україна та Болгарія працюватимуть над новим протоколом про співробітництво й обмін між МОН на 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 та 2022/2023 навчальні роки.

"Ми пропонуємо поступово впроваджувати більше предметів державною мовою з 5-го класу. Кількість предметів, які вивчаються українською, буде поступово збільшуватись клас за класом, щоб в 11-му досягти пропорції 60% предметів українською та 40% предметів мовою меншини", - заявила Гриневич.

Також вона повідомила, що Україна вже підготувала «дорожню карту», що містить перелік законодавчих та інших заходів для поступового впровадження мовної статті на відповідні рекомендації Венеційської комісії.

Довідка УНІАН. Новим законом «Про освіту», який набув чинності 28 вересня 2017 року, в Україні вводиться 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова – українська. Право осіб, які належать до національних меншин, на навчання рідною мовою реалізується через класи (групи) з навчанням мовою відповідної нацменшини поряд з державною мовою.

Мовні положення закону (ст. 7) викликали занепокоєння Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії.

Згідно з висновком Венеціанської комісії, оприлюдненим 8 грудня 2017 року, українській владі рекомендовано збалансувати положення мовної статті.

14 лютого 2018 року Кабміністрів схвалив законопроект (№ 8046), яким передбачається продовжити перехідний період імплементації мовної статті закону "Про освіту" до 2023 року. Нині цей проект закону перебуває на розгляді парламентських комітетів.