Україна і Румунія домовились шукати компроміс щодо освіти нацменшин

Глава румунської делегації підтвердив підтримку Румунією європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Україна і Румунія шукатимуть компромісні підходи щодо забезпечення освітніх прав румунської меншини в Україні.

Як йдеться у повідомленні на сайті МЗС України, 12 квітня відбулися політичні консультації заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара із державним секретарем міністерства закордонних справ Румунії Денуцем Некулеєску.

Зокрема, сторони обговорили комплекс питань українсько-румунських відносин, розвиток політичного діалогу з акцентом на тематиці загальноєвропейської та регіональної безпеки, а також культурно-гуманітарну проблематику.

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Український дипломат поінформував румунського колегу про хід імплементації положень закону про освіту та актуальні питання захисту прав представників національних меншин в Україні.

Водночас сторони погодилися щодо необхідності пошуку компромісних підходів у питанні забезпечення освітніх прав румунської меншини в Україні та української меншини в Румунії.

Також глава румунської делегації підтвердив підтримку Румунією європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Довідка УНІАН. Новим законом «Про освіту», який набув чинності 28 вересня 2017 року, в Україні вводиться 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова – українська. Право осіб, які належать до національних меншин, на навчання рідною мовою реалізується через класи (групи) з навчанням мовою відповідної нацменшини поряд з державною мовою.

Мовні положення закону (ст. 7) викликали занепокоєння Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії.

Згідно з висновком Венеціанської комісії, оприлюдненим 8 грудня 2017 року, українській владі рекомендовано збалансувати положення мовної статті.

14 лютого 2018 року Кабінет міністрів схвалив законопроект (№ 8046), яким передбачається продовжити перехідний період імплементації мовної статті закону "Про освіту" до 2023 року. Нині цей проект закону перебуває на розгляді парламентських комітетів.