За словами Собчак, її стомлюють журналісти, які "втягують її в свою маячню".

Екс-кандидат у президенти РФ Ксенія Собчак заявила, що не збирається їхати в Крим, хоча не виключає для себе в майбутньому «законного в'їзду на цю територію». Про це вона написала у своєму Instagram.

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"Як же мені набридли журналісти-г**ножери, і анонімні канали, які намагаються мене втягнути у власну маячню. Я дійсно просила (давно) дозвіл на в'їзд в Крим для агітації. І в принципі не виключаю для себе законного(!) в'їзду на цю територію. До речі,єдиний раз коли я була в Криму як журналіст, я полетіла рівно в день прийняття Україною заборонного закону", - написала Собчак.

"Але зараз у Крим я не збираюся, і давно вже про це повідомила пану Ольшанському та іншим сильно зацікавленим особам. Тим більше що моїм друзям вже повідомили, що місцева влада, дізнавшись про мої зустрічі з активістами там, залякує всіх тим, що моє відвідування загрожує «неконтрольованими провокаціями»", - розповіла екс-кандидат у президенти.

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ повідомили, що Собчак приїде в окупований Крим для участі у бізнес-тренінгу і в'їде з України. В СБУ заявили, що не мають наміру перешкоджати, якщо вона буде слідувати законам України.