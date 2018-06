Собчак заявила, що не збирається їхати в Крим

Как видно из этого фото,в Крыму-солнечно! #насамомделенет Как же мне надоели журналисты-говноеды ,и анонимные каналы ,которые пытаются меня вовлечь в собственный бред. Я действительно запрашивала (давно) разрешение на вьезд в Крым для агитации. И в принципе не исключаю для себя законного(!) попадания на эту территорию. Кстати,единственный раз когда я была в Крыму как журналист,я улетела ровно в день принятия Украиной запретительного закона. Но сейчас в Крым я не собираюсь,и давно уже об этом сообщила г-ну Ольшанскому и прочим сильно заинтересованным лицам. Тем более что моим друзьям уже сообщили,что Местные власти , узнав о моих встречах с активистами там,запугивает всех тем,что мое посещение грозит «неконтролируемыми провокациями». Но мы -то знаем кто их контролирует,провокации?:((( Те же кто и бредовые «сливы» от «достоверных источников» устраивают?

