Собчак заявила, що не збирається їхати в Крим
Екс-кандидат у президенти РФ Ксенія Собчак заявила, що не збирається їхати в Крим, хоча не виключає для себе в майбутньому «законного в'їзду на цю територію». Про це вона написала у своєму Instagram.
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"Як же мені набридли журналісти-г**ножери, і анонімні канали, які намагаються мене втягнути у власну маячню. Я дійсно просила (давно) дозвіл на в'їзд в Крим для агітації. І в принципі не виключаю для себе законного(!) в'їзду на цю територію. До речі,єдиний раз коли я була в Криму як журналіст, я полетіла рівно в день прийняття Україною заборонного закону", - написала Собчак.
"Але зараз у Крим я не збираюся, і давно вже про це повідомила пану Ольшанському та іншим сильно зацікавленим особам. Тим більше що моїм друзям вже повідомили, що місцева влада, дізнавшись про мої зустрічі з активістами там, залякує всіх тим, що моє відвідування загрожує «неконтрольованими провокаціями»", - розповіла екс-кандидат у президенти.
Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ повідомили, що Собчак приїде в окупований Крим для участі у бізнес-тренінгу і в'їде з України. В СБУ заявили, що не мають наміру перешкоджати, якщо вона буде слідувати законам України.
Как видно из этого фото,в Крыму-солнечно! #насамомделенет Как же мне надоели журналисты-говноеды ,и анонимные каналы ,которые пытаются меня вовлечь в собственный бред. Я действительно запрашивала (давно) разрешение на вьезд в Крым для агитации. И в принципе не исключаю для себя законного(!) попадания на эту территорию. Кстати,единственный раз когда я была в Крыму как журналист,я улетела ровно в день принятия Украиной запретительного закона. Но сейчас в Крым я не собираюсь,и давно уже об этом сообщила г-ну Ольшанскому и прочим сильно заинтересованным лицам. Тем более что моим друзьям уже сообщили,что Местные власти , узнав о моих встречах с активистами там,запугивает всех тем,что мое посещение грозит «неконтролируемыми провокациями». Но мы -то знаем кто их контролирует,провокации?:((( Те же кто и бредовые «сливы» от «достоверных источников» устраивают?