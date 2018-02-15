Окупанти ліквідують свої блокпости на адмінкордоні з Кримом - прикордонна служба

Офіційних коментарів російських прикордонників з приводу зняття своїх блокпостів на адмінкордоні з анексованим Кримом немає.

У Держприкордонслужбі України повідомляють, що російські прикордонники ліквідують блок-пости на адміністративному кордоні з анексованим Кримом.

Про це Крим.Реалії розповів помічник начальника Азово-Чорноморського регіонального управління з питань взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України Максим Сорока.

За його словами, російські прикордонники раніше зняли пости навпроти КПВВ «Каланчак» і «Чаплинка», а 14 лютого проводять заходи по ліквідації поста навпроти «Чонгара».

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Сорока зазначив, що російські прикордонники знімають свої блок-пости, які перебували в безпосередній близькості до українських постів, але російські пропускні пункти на адмінкордоні з Кримом продовжують функціонувати.

Причини того, що відбувається, українським прикордонникам невідомі.

«Це жодним чином не впливає на роботу українських служб, українські КПВВ на адмінкордоні з Кримом працюють у штатному режимі», – зазначив він.

Офіційних коментарів російських прикордонників щодо цього немає.

Раніше повідомлялося, що поліція посилить заходи безпеки на адміністративному кордоні з аннексированным Кримом. Як заявив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін, нова система безпеки буде аналогічна тій, що діє в районі проведення Антитерористичної операції (АТО) на Донбасі. Вона передбачає в тому числі і встановлення адміністративної межі блокпостів.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії. 18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.