До ВР внесли законопроект щодо встановлення Україною контролю над 24-мильною прилеглою зоною морського простору

Законопроектом зокрема передбачається, що у прилеглій зоні усім суднам забороняється відключення автоматичної ідентифікаційної системи.

У Верховній Раді зареєстрували проект закону про встановлення прилеглої зони України у 24 морські милі.

Про це повідомила народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Ірина Фріз на сторінці в Facebook.

Авторами законопроекту виступили народні депутати Ірина Фріз, Олена Матузко, Марія Іонова та перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

"Стаття 33 (Розділ 4 Частини ІІ) Конвенції ООН з морського права 1982 року передбачає можливість створення прилеглої зони, в якій прибережні держави можуть здійснювати контроль, необхідний для запобігання порушенням митних, фіскальних, імміграційних та санітарних правил, а також для покарання за порушення зазначених правил. Прибережні держави здійснюють відповідну юрисдикцію, мають права та обов’язки щодо таких об’єктів", – зазначила Ірина Фріз.

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Вона нагадала, що спроби встановлення прилеглої зони у 24 милі вже відбувалися у 2003 та 2007 роках, проте не були ухвалені парламентом. "Сьогодні це завдання стало вкрай актуальним у зв’язку з окупацією Криму та зростанням небезпеки у Чорному морі”, - наголосила Фріз.

За словами нардепа, контроль, що може здійснюватися Україною у прилеглій зоні (як і у виключній (морській) економічній зоні України), потребує прийняття окремого законодавчого акту. "Без прийняття окремого закону Україна не може здійснювати зазначеного вище контролю та мати права і обов’язки щодо зазначених об’єктів. Це пояснюється тим, що прилегла зона не є ані зоною суверенітету, ані зоною юрисдикції. Ця зона є тією ділянкою морського простору, де прибережна держава може здійснювати обмежений контроль для запобігання порушенням чи для покарання за порушення певних правил (митних, фіскальних, імміграційних та санітарних)", - зазначила Фріз.

"Після анексії Криму та закриття портів півострову, російська окупаційна адміністрація здійснює незаконну економічну діяльність із залученням торгового флоту під російським прапором та прапорами третіх країн. Значно зросли обсяги контрабанди, що перевозиться Чорним морем. Внаслідок втрати контролю над Кримом, Україна втратила можливість ефективного контролю за судноплавством в межах морського простору, що згідно з міжнародним законодавством та законодавством України, дозволяє здійснювати затримання та догляд кораблів, що підозрюються у піратстві, здійсненні незаконного перевезення зброї, наркотичних препаратів, торгівлі людьми, контрабанді. На мапі Чорного моря з’явилися зони, що внаслідок відсутності відповідного законодавства, не дозволяють попереджати злочини, що в тому числі здійснюються через перевалку вантажів у морі, порушення державного кордону України, зокрема ворожою агентурою, розвідувально-диверсійними групами тощо. Відповідно до запропонованих норм українські ДПСУ та ВМС отримають право затримання та огляду кораблів у 24-мильній прилеглій зоні, що розширить можливості та ефективність боротьби з порушниками", - наголосила політик.

Законопроектом також передбачається, що у прилеглій зоні усім суднам, за виключенням катерно-корабельного складу ВМС України та ДПСУ, забороняється відключення автоматичної ідентифікаційної системи, що ускладнить використання тіньових схем у морі, а також стане реальним запобіжником щодо здійснення незаконних заходів комерційними судами до закритих портів окупованого Криму.