День народження Арсенія: найвідоміші події та заяви Яценюка в політиці (відео)

Сьогодні Арсенію Яценюку виповнилося 44 роки.

Арсеній був хорошим хлопчиком, однак, після рішення йти в політику, його життя круто змінилося.

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Ми вирішили пригадати найвідоміші події та заяви в його бурхливій політичній кар'єрі.