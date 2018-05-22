День народження Арсенія: найвідоміші події та заяви Яценюка в політиці (відео)

18:07, 22 травня 2018
Політика
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Ми вирішили пригадати найвідоміші події та заяви в його бурхливій  політичній кар'єрі.

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Теги: #Яценюк#політика#день народження