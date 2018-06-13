"Топ-чиновники зможуть уникнути покарання": НАБУ вимагає переглянути норму закону про Антикорупційний суд

У Бюро відзначають, що велика частина топ-посадовців, стосовно яких вже завершені розслідування, можуть уникнути справедливого покарання.

Національне антикорупційне бюро України вважає, що норма закону про "Вищий антикорупційний суд" щодо апеляції потребує перегляду. Як повідомляє УНІАН, відповідна заява опублікована на офіційному сайті НАБУ.

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«Норма, згідно з якою Вищий антикорупційний суд не розглядатиме апеляційні скарги на вироки, винесені судами першої інстанції у справах НАБУ, переданих до моменту його створення, потребує перегляду», - йдеться в тексті заяви.

В ній також сказано, що вказана норма закону передбачає, що апеляційні скарги на рішення судів першої інстанції у справах, переданих НАБУ і САП до моменту створення Вищого антикорупційного суду (ВАС), будуть оскаржуватися не в Апеляційній палаті ВАС, а в апеляційних судах загальної юрисдикції.

«Це положення фактично позбавляє сторони обвинувачення та захисту права перегляду вироків незалежним судовим органом у провадженнях, які розслідувалися НАБУ впродовж останніх трьох років, та будуть надалі передаватися до судів загальної юрисдикції, поки Антикорупційний суд не розпочне роботу. Це означає, що велика частина топ-посадовців, стосовно яких НАБУ вже завершило розслідування, можуть уникнути справедливого покарання», - наголосили в НАБУ.

На переконання Бюро, через цю норму декілька років кропіткої роботи детективів НАБУ та прокурорів САП можуть бути знівельовані через те, що велика кількість проваджень щодо топ-посадовців лишаться повністю поза юрисдикцією Антикорупційного суду.

У НАБУ переконані, що апеляції на вироки у справах НАБУ і САП, винесені судами загальної юрисдикції, мають розглядатися в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду. Тільки у цьому випадку суспільство та міжнародні партнери матимуть довіру до остаточних рішень, якими б вони не були.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 червня ухвалила президентський закон про Вищий антикорупційний суд.

Ним встановлюється, що Вищий антикорупційний суд є постійно діючим вищим спеціалізованим судом у системі судоустрою України.

Ключовою претензією міжнародних партнерів і громадських організацій до законопроекту було обмеження ролі міжнародних експертів до рекомендаційної функції у процесі відбору і призначення суддів. На думку міжнародних партнерів, включаючи Міжнародний валютний фонд, повноцінна роль міжнародних експертів у призначенні суддів є запорукою незалежності цього суду та його здатності ефективно виконувати свої функції.

Законом передбачено, що за ініціативою не менше трьох членів Громадської ради міжнародних експертів він разом з Вищою кваліфікаційною комісією суддів розглядає питання відповідності кандидата на посаду судді антикорупційного суду.

9 червня голова ВР Андрій Парубій підписав відповідний закон.

11 червня закон про Вищий антикорупційний суд був підписаний президентом України Петро Порошенко.

Сьогодні закон про Вищий антикорупційний суд офіційно опублікований у газеті "Голос України".

У той же час, міжнародна організація Transparency International Україна закликає виправити положення про апеляцію в законі про Антикорупційний суд.В ТІ заявляють, що апеляція відбудеться в обхід Антикорупційного суду.