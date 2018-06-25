Пєсков розповів, що заважає відвідуванню омбудсменами ув’язнених українців і росіян

У Кремлі очікують, що Україна у "відповідь" на відвідування Москальковою в колонії в Омську одного з фігурантів справи так званих "кримських диверсантів" Дмитра Штиблікова допустить омбудсмена РФ до "утримуваних осіб" на українській території.

Відвідуванню омбудсменами України і РФ Людмилою Денісовою і Тетяною Москальковою українців і росіян, ув’язнених в обох країнах, заважає неузгодженість дій.

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Про це прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив журналістам, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про те, що заважає розблокувати відвідування уповноваженим Верховної Ради України і омбудсменом РФ українців і росіян, ув’язнених в обох країнах, у ситуації, коли президенти України і Росії двічі обговорювали це питання.

«Поки що заважає неузгодженість дій. Там продовжують два омбудсмени узгоджувати. Ви знаєте, що там було одне відвідування на території Росії в Омську, і туди не змогла прибути українська колега, і тому був український консул», - сказав Пєсков.

«Тепер має відбутися відповідна дія вже в Україні. Ми знаємо запевнення президента Порошенка про те, що Москалькова може безперешкодно такий візит здійснити, але все одно відбувається якийсь обмін умовами, що ускладнює цей процес і головне - затягує його за часом», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня під час телефонної розмови президент України Петро Порошенко і президент РФ Володимир Путін домовилися, що найближчим часом омбудсмени України і Росії Денісова і Москалькова відвідають українців і росіян, ув’язнених в обох країнах.

14 червня Денісова вирушила до РФ. Вона мала намір в першу чергу відвідати в колонії на Ямалі незаконно засудженого режисера Олега Сенцова, який голодує з 14 травня. Однак Москалькова запропонувала спочатку відвідати в колонії в Омську одного з фігурантів справи так званих «кримських диверсантів» Дмитра Штиблікова.

Після цього Москалькова разом з українським консулом відвідала Штиблікова.

При цьому Москалькова стверджувала, що Денісова вирушила в колонію до Сенцова з «власної ініціативи», і її візит не узгоджено.

Дотепер Денісовій постійно відмовляють у наданні можливості побачитися з українськими бранцями. Також омбудсмену відмовляють у спілкуванні з ними по відеозв'язку.