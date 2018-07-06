СБУ підтримала скандальний законопроект про цензуру

В СБ наголосили, що інформаційна сфера та кіберпростір стали одними з ключових арен протиборства з РФ у гібридній війні.

Служба безпеки України підтримує прийняття Верховною Радою України законопроекту №6688 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері».

Читайте такожЗаконопроект про блокування сайтів: чи піде Україна шляхом Росії і КНДР

Відповідна заяви з’явилась на сайті СБ. У службі вказали, що внесення змін у чинне законодавство в частині забезпечення інформаційної безпеки та кібербезпеки забезпечить впровадження правового механізму блокування інформаційного ресурсу на підставі рішення слідчого судді та суду у кримінальному провадженні. Блокування можливе за рішенням РНБО України, прийнятим відповідно до Закону України «Про санкції».

Наголошується, що застосування Росією новітніх технологій проти України в ході гібридної війни перетворило інформаційну сферу та кіберпростір на одну з ключових арен протиборства з агресором.

Як зазначили в СБУ, починаючи з 2014 року, відбулися численні кібератаки на об’єкти інформаційної критичної інфраструктури та державні установи. Ініційовані спецслужбами РФ кібератаки викликали тимчасове припинення енергопостачання, що створило реальні передумови для надзвичайних ситуацій техногенного характеру, вивели з ладу десятки серверів й електронних систем, блокували систему бюджетних виплат, надання банківських і адміністративних послуг.

«Тільки протягом п’яти місяців 2018 року СБ України виявлено та задокументовано використання російськими спецслужбами 181 інтернет-ресурсу для дестабілізації соціально-політичної ситуації в нашій країні та маніпулювання суспільною свідомістю громадян. За матеріалами СБУ ці ресурси внесені до санкційного списку відповідно до останнього рішення РНБО України», - зазначається у заяві.

В СБ підкреслюють, що запропонований у проекті закону правовий механізм надає СБУ повноваження вживати заходи саме з кіберзахисту об’єктів інформаційної критичної інфраструктури та блокувати подальше поширення комп’ютерних вірусів на території держави.

«Передбачене проектом Закону, унормоване ведення відкритого у загальному доступі Єдиного реєстру виконання судових рішень і застосування санкцій у сфері телекомунікацій, наявність прозорої процедури прийняття процесуальних рішень про тимчасове блокування доступу до інформаційних ресурсів (сервісів) забезпечить демократичний цивільний контроль над діями СБУ для зміцнення національної безпеки України», - вказали у службі.

Наголошується, що відповідно до Закону України «Про національну безпеку України», діяльність СБУ буде контролювати й парламент.

Нагадаємо, 4 липня Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони рекомендував парламенту ухвалити в першому читанні проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері (№6688).

Положення документу істотно розширюють можливості правоохоронних органів щодо блокування інтернет-ресурсів.

Як повідомляв УНІАН, законопроект №6688 вносився до порядку денного сесії парламенту в липні 2017 року, але тоді депутатам не вистачило голосів для цього. 21 червня 2018 року законопроект №6688 було успішно внесено до порядку денного Верховної Ради для розгляду на поточній сесії.

Обговорюючи законопроект №6688 25 червня представники інтернет-спільноти України заявили, що ухвалення такого закону спричинить низку негативних наслідків, які суттєво вдарять по рівню свободи в інтернеті, а також стане підставою для монополізації ринку надання послуг із доступу до Всесвітньої мережі.