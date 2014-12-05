Мінінформполітіки потрібне лише на час військової агресії - Стець

Міністерство інформаційної політики потрібне лише на час військової агресії, а після її закінчення потреб у цьому відомстві не буде.

Таку думку висловив міністр інформаційної політики Юрій Стець в інтерв'ю виданню "Телекритика".

"Це міністерство було запропоновано як кальку міністерств, які були у Великобританії, США, Франції під час воєнних дій. Я вважаю, що це МІП потрібне тільки на час військової агресії, а після її закінчення воно нам не потрібне", - розповідає Стець.

На думку міністра, за цей час можна схвалити і запровадити концепцію інформаційної безпеки та налагодити внутрішні комунікації між усіма органами влади.

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"Коли військова агресія зійде нанівець, не буде сенсу в цьому міністерстві", - наголошує він.

Необхідність створення нового відомства, яке займатиметься інформаційною політикою, Стець пояснює "безпорадністю" існуючих органів.

За словами очільника Мінінформполітіки, нині існує кілька регуляторів, дорадчих органів і органів контролю, які опікуються інформаційною політикою. Однак вони безпорадні, оскільки РНБО, наприклад, є дорадчим консультативним органом Президента, який виключно дає поради як діяти, а не провадить державну інформаційну політику, а Нацрада - регулятор виключно телерадіоефіру.

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"Можна було б робити на рівні якогось департаменту в СБУ. Але СБУ не є орган, який може розробити, впровадити й контролювати інформаційну політику країни. Якщо цим опікуватиметься СБУ, нас точно ніхто не зрозуміє. Ще ГПУ не вистачало", - резюмує міністр.