"Інтеру" продовжили цифрову ліцензію

"За" проголосували 6 членів ради. Перший заступник голови ради Ольга Герасим'юк утрималася від голосування.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення продовжила ліцензію на цифрове мовлення для українського телеканалу "Інтер" на 7 років, попри заклики активістів не ухвалювати рішення про продовження ліцензії.

Відповідне рішення було ухвалено на позачерговому засіданні ради 11 липня, передає кореспондент УНІАН.

За таке рішення проголосували шість із семи членів регулятора, від голосування утрималася перший заступник голови ради Ольга Герасим'юк, яка висловила свою позицію напередодні голосування.

«Моє ставлення до редакційної політики залишається таким, яким я його висловлювала завжди. Я вважаю, що телеканалу «Інтер» необхідно звернути увагу на неможливість розпалювання ворожнечі між різними верствами населення, оскільки однобічна позиція, яку дуже часто телеканал транслює і яка дуже критикується громадськістю, вона саме носить ознаки розпалювання ворожнечі. І все суспільні рухи, які виникали, вони саме викликані цим. Ми неодноразово звертали на це увагу. Ми закликали колектив, редакційну раду, журналістів до того, що закони України мають бути дотримані неухильно...», - сказала вона, наголосивши, що телеканал «Інтер» повинен працювати над виробництвом дійсно важливого телевізійного продукту для суспільства.

«Мої колеги сказали, що немає законних підстав, щоб не продовжувати вам ліцензію. До цього треба прислухатися. Але мої зауваження залишаються, і я, очевидно, утримаюся від голосування», - пояснила своє рішення Герасим’юк.

Голова Нацради Юрій Артеменко попередив представника телеканалу про те, що в редакційній політиці «Інтеру» «треба бути обережніше».

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«Суспільство дуже різне, і ненавмисно можна його розколоти», - сказав він.

Водночас представниця громадського руху «Відсіч» Катерина Чепура заявила, що у Нацради немає законних підстав для продовження ліцензії, оскільки санкції проти телеканалу не скасовані рішенням Нацради.

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«Попри те, що громадськість неодноразово попереджала народних депутатів і Національну раду, що це порушення закону - розглядати продовження ліцензії до того, як розглядаються порушення телеканалу, зараз ви порушуєте закон. Зараз є абсолютно чіткі підстави не продовжувати «Інтеру» ліцензію», - сказала вона.

Як підтвердила юрист телеканалу «Інтер» Ольга Мусійко на позачерговому засіданні Нацради, на даний момент телеканал дійсно має таку санкцію, щодо якої очікується рішення суду.

Заступник голови Нацради з питань телебачення і радіомовлення Уляна Фещук пояснила, що згідно з нормами закону «Про телебачення і радіомовлення» підставою для непродовження ліцензії на цифрове мовлення є наявність більш ніж одна нескасована судом або регулятором санкція.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня Нацрада з питань телебачення і радіомовлення скасувала позачергове засідання через відсутність кворуму. На тому засіданні регулятор планував продовжити українським телеканалам цифрові ліцензії, які закінчуються наприкінці літа. На цей же період припадає термін відключення аналогового сигналу.

25 червня Ольга Герасим'юк подала у відставку з посади заступника голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. У своїй заяві вона написала, що в Нацраді «створені неприйнятні для незалежної регуляторної діяльності умови».

За словами Герасим'юк, у Нацраді склалася негативна морально-етична атмосфера, що робить неможливим прозоре колегіальне ухвалення рішень.

Раніше повідомлялося, що Герасим'юк і член Нацради Олег Черниш звинуватили пропрезидентську частину Нацради у непрозорості ухвалення рішень і спробі тиску на телеканали через непродовження ліцензій на цифрове мовлення. З різних причин засідання регулятора не проводили майже два місяці.