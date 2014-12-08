У Вінниці близько 5 тисяч людей зібралися на площі Шевченка

Як передає кореспондент УНІАН, участь у мітингу беруть громадяни міста, активісти, керівники громадських організацій, які тримають прапори міста Вінниці та прапори України. Площа не може вмістити таку кількість людей, тому учасники мітингу стоять на проїжджій частині, яка частково перекрита. Присутні тримають лозунги: “Єднаємось заради миру!”, “Стоп бійкам і розбратам!”, “Вуличні бої у Вінниці — провокації зрадників!”.

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Під час виступу керівник громадської організації “Гармонія” Раїса Панасюк, яка представляє людей з обмеженими фізичними можливостями, називає не припустимими для Вінниці та України події, які відбулися у Вінниці 6-7 грудня з погромами приміщень облдержадміністрації та облради.

Під час виступу журналісти закликали вінниччан бути міцним тилом для бійців, які зараз на сході України гинуть на незалежність держави.

Учасники мітингу прийняли резолюцію у якій звертаються до президента України Петра Порошенка, прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, голови Верховної Ради Володимира Гройсмана, генпрокурора Віталія Яреми та голови СБУ Валентина Наливайченка з вимогою негайного розслідування подій 6-7 грудня у місті Вінниці та притягнення до відповідальності усіх причетних, хто глумився над українськими державними символами та влаштував погроми у місті із завезенням невідомих з інших регіонів.

“Через повну нездатність обласної ради працювати і виконувати свої обов'язки перед виборцями, вимагаємо розпуску Вінницької обласної ради”, - сказано в резолюції.

Наразі колона рушила центром міста до площі Небесної Сотні. Рух транспорту частково перекрито - транспорт рухається по одній стороні дороги.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня зранку в Вінниці близько 400 активістів взяли штурмом будівлю облради, де планувалася позачергова сесія, на якій місцеві депутати мали намір проголосувати за відставку чинного голови облради Сергія Свитка. Під час штурму приміщення постраждали 7 правоохоронців. Слідчий відділ Управління МВС України у Вінницький області відкрив кримінальні провадження за фактом порушення громадського порядку та побиття міліціонерів біля Вінницької облдержадміністрації.

Активісти зайняли залу та президію облради і прийняли звернення до президента Петра Порошенка з вимогою негайно звільнити голову ОДА Анатолія Олійника.

Потім учасники акції перемістились до будівлі обласного управління міліції, що на вул. Театральна і вимагали відставки начальника Управління МВС в області Ігоря Моренця.

На вечір того ж дня планувалася ще одна акція, однак потім вирішили її відмінити аби не наражати на небезпеку вінничан та не створювати чергового приводу для відкриття «другого» фронту всередині країни й забезпечення «картинки» для російських ЗМІ.

7 грудня на площі в центрі Вінниці відбулося "Народне віче" за участю 150-200 осіб, яке проголосувало за відставку губернатора Анатолія Олійника і за нового, "народного губернатора" - голову вінницького осередку ВО "Свобода" Олексія Фурмана.