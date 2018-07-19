Провал роботи НАЗК: перевірено лише 331 декларацію, робота над усіма займе 3600 років

Експерти вважають, що необхідно здійснити перезапуск НАЗК шляхом обрання нових членів.

Експерти вважають, що необхідно здійснити перезапуск Національного агентства з питань запобігання корупції шляхом обрання нових членів агентства новими конкурсними комісіями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це експерти заявили у Києві під час круглого столу на тему: "Цапи-відбувайли: кого НАЗК зловило на брехні?".

Експерти Реанімаційного пакету реформ та громадської організації StateWatch повідомили, що за період 2015-2016 років НАЗК перевірило лише 331 декларацію з близько 1 млн 100 тис. поданих.

“За нашими підрахунками, якщо такими темпами і далі будуть перевірятися декларації, то НАЗК перевірить усіх посадових осіб через близько 3600 років, і ми вже нарешті дізнаємося про всі незаконні статки в кишенях наших чиновників”, - сказав голова правління StateWatch, експерт групи «Антикорупційна реформа» Реанімаційного пакету реформ Гліб Канєвський.

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Він заявив, що таке порушення як незаконне збагачення НАЗК взагалі не фіксує.

“Перевірка тих посадових осіб, які займають особливо відповідальне становище у державі, таких як народні депутати, представники Кабінету міністрів України, представники різних національних комісій, різних наглядових рад, правлінь чи Нацбанку, чи інших установ, незважаючи на те, що законом чітко передбачено, що вони мають в першу чергу проходити перевірку… Можна з впевненістю сказати, що НАЗК по них абсолютно не поспішає проводити такі перевірки, а якщо і поспішає, то робить це недолуго, фактично легалізуючи їхнє майно”, - наголосив Канєвський.

Експерт навів приклад, що агентство надало позитивний висновок за результатами повної перевірки декларації президента України, не отримавши відповідей від ключових органів влади – Державної фіскальної служби і Національної поліції, куди раніше НАЗК направило запити.

За словами голови правління громадської організації "Антикорупційний штаб" Галини Янченко, Нацагентство планувало до кінця 2017 року перевірити 18 тис. декларацій, а у 2018 році – ще 15 тис., але ці задекларовані плани далекі від виконання.

Також Янченко наголосила, що «спостерігається повний провал» підтримки на належному технічному рівні Єдиного держреєстру е-декларацій. Вона нагадала, що минулого року подати декларацію в березні протягом місяця було неможливо через технічні складнощі.

«Декларанти мусили чергувати вночі і серед ночі заповнювати свої дані, тому що система «висіла». Минулого року уряд виділив 40 мільйонів гривень на удосконалення цього сайту, і що ми отримали по факту? Цього року я теж подавала е-декларацію, знову сайт «просів». Я зайшла напевно тільки з 20-го разу в цю систему, щоб подати декларацію», - сказала експерт.

Крім того, вона заявила, що стався “повний провал процесу консультування декларантів”. Експерти у регіонах спілкувалися з тисячами декларантів з числа державних службовців.

«На мільйон декларантів НАЗК створило тільки чотири «гарячих» телефонних ліній», - сказала Янченко.

За її словами, виходить, що одна лінія мала обслуговувати близько 250 тис. осіб. Експерт повідомила, що декларанти подавали запити на отримання технічної допомоги, але не отримували відповідей тижнями.

“А закон передбачає покарання, якщо ти подаєш декларацію після дедлайну”, - додала вона.

Крім того, Янченко заявила про проблеми у роботі НАЗК з питання перевірки конфліктів інтересів.

“У зв’язку з цим єдиним виходом з ситуації… є просто перезапуск НАЗК, звільнення непрофесійних людей з керівних посад НАЗК і обрання нових членів НАЗК новою конкурсною комісією. Інакше далі з року в рік ми будемо бачити ці проблеми в системі електронного декларування, проблеми у системі конфлікту інтересів і в усіх інших напрямках, якими займається НАЗК”, - заявила Янченко.

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Вона наголосила, що “будуть йти мільйони гривень на утримання цього абсолютно неспроможного органу, тому звільнення керівництва НАЗК і обрання абсолютно нових професійних людей – це єдине рішення у цій ситуації”.

Своєю чергою екс-керівник Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя НАЗК Ганна Соломатіна вважає, що необхідно негайно реорганізувати роботу агентства, бо у ньому немає фахових працівників.

Вона переконана, що необхідно також заборонити керівництву НАЗК виплачувати премії своїм співробітникам, бо вони працюють неефективно.

“Я вважаю, що потрібно зробити в нашій державі такий експеримент. У нас сьогодні мінімальна зарплата - 4,2 тис. грн. От відпрацювали два роки ці члени НАЗК, отримали заробітну плату, ніякої від них користі немає – поверніть державі кошти за мінусом 4,2 тис. І тоді, як кажуть, буде справедливо, і тоді до влади будуть йти люди не за політичними і кумівськими ознаками, а будуть йти фахові спеціалісти”, - заявила Соломатіна.