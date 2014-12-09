Син Януковича спокійно "накачував" свій банк грошима після втечі батька – джерело

Про це з посиланням на джерела у своєму блозі написав депутат від Блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко, повідомляє Українська правда.

"З моменту втечі батька 21 лютого 2014 року по травень 2014 року фізичні особи з прізвищами, які нікому ні про що не говорять, внесли у "Всеукраїнський банк розвитку" 40 мільйонів доларів на депозити. При чому вносилися однакові круглі суми по 3-5 мільйонів в одні й ті самі дні", – повідомив він.

Крім того, за даними депутата, мати екс-віце-прем’єра Сергія Арбузова, ключова особа в клані Януковича Валентина Арбузова, продовжувала працювати керівником цього банку до серпня 2014 року – при чому не сама, а разом зі своїм сином від першого шлюбу.

Читайте такожБізнеси друзів Януковича досі працюють в Австрії та Німеччині - ЗМІ

Сам Олександр Янукович, за даними Лещенка, влітку 2014 року через своїх довірених осіб передавав протоколи спостережної ради для управління ВБР.

Оскільки розслідування проти сина Януковича не мало реальних наслідків і банк продовжував спокійно працювати, Нацбанку довелося іти на штучні кроки – вводити тимчасову адміністрацію у ВБР, хоча реальних підстав для цього не було, стверджує депутат.

"Син диктатора оберігав свій банк від проблем та заводив туди лише "чисті" активи. ВБР не був банкрутом, у нього 1,7 мільярда гривень державних облігацій та залишки на рахунках 1,5 мільярди гривень", – написав Лещенко.

Депутат заявив, що таке зволікання з розслідуванням викликає обурення. Через це Антикорупційний комітет Ради, до якого входить Лещенко, вирішив запросити генпрокурора Віталія Ярему для звіту щодо розслідування справ проти осіб, на яких накладено санкції Євросоюзу.

"Спільна позиція членів комітету – прийти має особисто генпрокурор, а не хтось із його заступників, яких домовлено не заслуховувати", – наголосив він.