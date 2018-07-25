Прокуратура Криму пропонує карати іноземців за участь у заходах окупантів на півострові

У відомстві збираються не лише фіксувати факти порушення українського законодавства у зв'язку з окупацією Росією Криму, але й реально карати порушників.

Прокуратура Автономної Республіки Криму пропонує притягати до відповідальності іноземних осіб, які беруть участь у різноманітних заходах, що проводяться окупаційною владою на захопленому Росією півострові.

Як повідомляє прес-служба відомства, відповідна пропозиція прозвучала на координаційній нараді правоохоронних органів Криму щодо стану злочинності та розкриття злочинів, вчинених на тимчасово окупованій території півострова упродовж шести місяців 2018 року, що відбулася 24 серпня під головуванням прокурора АРК Гюндуза Мамедова.

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В ході наради також порушувалося питання щодо незаконних заходів морських суден у закриті порти Криму, польотів авіабортів та порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї представниками іноземних країн для участі у різноманітних заходах, що проводяться окупаційною владою.

«Я неодноразово наголошував на необхідності використання інститутів спеціального досудового розслідування та механізмів міжнародно-правового співробітництва…Так, у нас створені реєстри, які щоденно поповнюються порушниками українського законодавства, проте я вимагаю реальних кроків для притягнення винних осіб до відповідальності», - заявив Мамедов.

«Я повторю слова президента України Петра Порошенка: ми повинні зробити Крим непідйомним для країни-окупанта. Коли перестануть ходити судна, літати літаки та їздити іноземні гастролери – це неодмінно пришвидшить цей процес», - наголосив прокурор АРК.