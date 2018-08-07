"Півострів-авіаносець": російський політик пояснив, навіщо Путіну насправді Крим
Росії анексований Крим потрібен лише як чергова військова база, на розвиток якого ніхто коштів виділяти не буде.
Про це у колонці на "Апострофі" написав російський опозиційний політик Костянтин Боровий.
"Росія не ставить завдання розвивати Крим. Мова йде лише про "півостров-авіаносець", який Москва збирається використовувати. І вже ефективно використовує, обмеживши якісь можливості інших чорноморських держав. Для України фактично перекрито Азовське море — Росія контролює там комерційну, економічну та військову діяльність. На відміну від Туреччини, яка, контролюючи Босфор, все-таки не приймає вигідних для себе політичних рішень, Росія в даному випадку орієнтувалася на політичні результати. Отже, навряд чи проблема з водою буде вирішена. Тим більше, що зараз режим економії вводиться за різними проектами. Я вивчаю зараз пропагандистські кампанії, і активність у цій області зменшилася на порядок. У всякому разі, для російської аудиторії. Явно видно, що сьогодні увага зосереджується на пропаганді "на експорт", - пише він.
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За словами політика, президенту Росії Володимиру Путіну насправді не потрібен Крим.
"Росії, насправді, не потрібен Крим як територія економічної діяльності. Чим менше там буде народу, чим більше людей звідти поїдуть в Росію, [материкову] Україну, — тим керованіше буде Крим. Кримські татари — це велика скалка для російських спецслужб, російського політичного процесу. Це маленька група людей, і вона цілком в змозі вирішити для себе проблему води з допомогою оприснювачів. Але Росія, звичайно, цю проблему вирішувати не буде", - упевнений Боровий.