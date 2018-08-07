"Півострів-авіаносець": російський політик пояснив, навіщо Путіну насправді Крим

За словами російського опозиціонера, Путіну насправді не потрібен Крим "в якості території економічної діяльності".

Росії анексований Крим потрібен лише як чергова військова база, на розвиток якого ніхто коштів виділяти не буде.

Про це у колонці на "Апострофі" написав російський опозиційний політик Костянтин Боровий.

"Росія не ставить завдання розвивати Крим. Мова йде лише про "півостров-авіаносець", який Москва збирається використовувати. І вже ефективно використовує, обмеживши якісь можливості інших чорноморських держав. Для України фактично перекрито Азовське море — Росія контролює там комерційну, економічну та військову діяльність. На відміну від Туреччини, яка, контролюючи Босфор, все-таки не приймає вигідних для себе політичних рішень, Росія в даному випадку орієнтувалася на політичні результати. Отже, навряд чи проблема з водою буде вирішена. Тим більше, що зараз режим економії вводиться за різними проектами. Я вивчаю зараз пропагандистські кампанії, і активність у цій області зменшилася на порядок. У всякому разі, для російської аудиторії. Явно видно, що сьогодні увага зосереджується на пропаганді "на експорт", - пише він.

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За словами політика, президенту Росії Володимиру Путіну насправді не потрібен Крим.

"Росії, насправді, не потрібен Крим як територія економічної діяльності. Чим менше там буде народу, чим більше людей звідти поїдуть в Росію, [материкову] Україну, — тим керованіше буде Крим. Кримські татари — це велика скалка для російських спецслужб, російського політичного процесу. Це маленька група людей, і вона цілком в змозі вирішити для себе проблему води з допомогою оприснювачів. Але Росія, звичайно, цю проблему вирішувати не буде", - упевнений Боровий.