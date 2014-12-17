Порошенко має оптимістичні погляди щодо врегулювання конфлікту на Донбасі

Про це він сказав в опублікованому сьогодні інтерв'ю Gazeta Wyborcza.

"Cьогоднішня ситуація показує, що унікальна комбінація санкцій, падіння цін на нафту, відсутність структурних реформ у самій Росії потроїла ефект обмежень. Це дає підстави для обережного оптимізму та віри, що вдасться знайти оптимальне вирішення в ситуації", - сказав він.

Читайте такожПорошенко: Конфлікт на Донбасі буде вирішений виключно мирним шляхом"Такий оптимальних вихід для нас дуже простий: виведення чужих військ з Донбасу, закриття кордонів та відновлення нормального, політичного та економічного діалогу Європи - у тому числі України - та Росії", - сказав він.

Порошенко також наголосив, що санкції були запроваджені проти Російської федерації не для того, аби їй нашкодити, а для того, аби вирішити проблему.