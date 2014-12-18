Україна та Польща створять спільну митницю — Порошенко
13:51, 18 грудня 2014Політика
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Україна та Польща планують запровадити спільний прикордонний та митний контроль на усіх пунктах пропуску на кордоні між державами.
Україна та Польща планують запровадити спільний прикордонний та митний контроль / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив сьогодні у Любліні на зустрічі з представниками української громади.
“Ми домовились, що на всіх пунктах пропуску вздовж західного кордону України мають бути єдині прикордонні та митні органи. Не мають бути спочатку українські, а польські. Не повинно бути черг”, - сказав він.
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