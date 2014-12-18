Україна та Польща створять спільну митницю — Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив сьогодні у Любліні на зустрічі з представниками української громади.

“Ми домовились, що на всіх пунктах пропуску вздовж західного кордону України мають бути єдині прикордонні та митні органи. Не мають бути спочатку українські, а польські. Не повинно бути черг”, - сказав він.

Читайте такожПольща відправила на Донбас гуманітарну допомогуЯк повідомляв УНІАН, вчора стало відомо, що Порошенко та президент Польщі Броніслав Коморовський домовились про зміниу режимі місцевого прикордонного руху.