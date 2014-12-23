Скасування позаблокового статусу є наслідком російської агресії – експерт

Про це в коментарі УНІАН сказав голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко.

Зокрема, відповідаючи на запитання щодо можливої реакції Росії на рішення українського парламенту відмовитись від позаблокового статусу, він зазначив: «Чого нам боятися після того, що вже відбулося, я маю на увазі анексію Криму і війну на Донбасі. Вони (керівники Росії - УНІАН) постійно плутають причинно-наслідкові зв’язки».

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На переконання Фесенка, сьогоднішнє рішення ВР за ініціативою президента Петра Порошенка – це наслідок російської агресії.

«Не було б російської агресії, анексії Криму, можливо б, не було б цього рішення, тому Росія отримала те, чого вона нібито не хотіла, але це стало наслідком дій Росії», - вважає він.

«Теоретично подальша агресія Росії може бути, але тоді це призведе до нових жорстких санкцій проти Росії, і в умовах нинішньої економічної кризи наслідки для Росії будуть жахливими, це може просто вбити російську економіку. Нова хвиля російської агресії проти України неминуче призведе до відключення Росії від системи SWIFT, а це призведе до руйнації банківської системи Росії», - переконаний експерт.

«Російські погрози на адресу України в порівнянні з тим, що вже відбулося, не мають особливого значення», - підкреслив він.

Загалом, за словами експерта, скасування позаблокового статусу знімає формально-правові бар’єри для інтеграції України в НАТО.

«Це (скасування позаблокового статусу - УНІАН ) символічне і принципово політичне рішення, практичні наслідки будуть пов’язані з тим, що знімаються формально-правові бар’єри для посиленої співпраці та інтеграції в Північноатлантичний альянс. Але це довгий процес і потребуватиме серйозних реформ у сфері оборони та національної безпеки. Але це принципове рішення, скасовується закон, який був одним із наріжних каменів у зовнішній політиці України часів Януковича і відображав нашу залежність від Росії», - зазначив він.

«В даному випадку це рішення скасовується і це відкриває перспективу подальшого наближення України до НАТО», - наголосив експерт.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 грудня, Верховна Рада України ухвалила президентський Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо відмови України від здійснення політики позаблоковості» (№1014-3).

За це рішення проголосували 303 народних депутатів із 369, зареєстрованих у сесійній залі.

Відповідно до закону, у статті 6 Закону України “Про основи національної безпеки України” встановлюється, що серед пріоритетів національних інтересів є інтеграція України у європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в Європейському Союзі та в євроатлантичний безпековий простір; розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами світу в інтересах України.