Рада встановила строки роботи над конституційними змінами щодо недоторканності депутатів

Комітету ВР з питань правової політики доручається опрацювати пропозиції та поправки до законопроекту та організувати надання народним депутатам відповідних документів у період до 21 листопада.

Верховна Рада України ухвалила постанову про подальшу роботу над законопроектом про внесення змін до Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України (№ 7203/П1).

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Як передає кореспондент УНІАН, за постанову, яка стосується роботи над президентським проектом закону про внесення змін до ст. 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України (№ 7203), проголосували 274 народних депутата із 344, зареєстрованих у сесійній залі.

Постанова передбачає строк подання пропозицій та поправок до законопроекту до 19 жовтня включно.

Строк опрацювання комітетами (з питань Регламенту, з питань бюджету, з питань запобігання і протидії корупції, з питань європейської інтеграції) пропозицій та поправок до законопроекту та надання висновків Комітету ВР з питань правової політики та правосуддя – в період до 7 листопада включно.

Крім того, Комітету ВР з питань правової політики доручається опрацювати пропозиції та поправки до законопроекту та організувати надання народним депутатам документів, передбачених ч. 3 ст. 150 Регламенту ВР, у період до 21 листопада включно.

Також передбачається провести розгляд законопроекту не раніше, ніж через 7 днів після надання депутатам відповідних висновків комітетів ВР.

Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Водночас депутати не підтримали проект постанови № 6773/П1, що стосувався подальшої роботи над законопроектом щодо скасування депутатської недоторканності № 6773, який ініціювали понад 150 депутатів. Цей проект постанови передбачав ідентичні строки роботи по відповідному законопроекту, але за нього проголосували лише 213 депутатів із 338 зареєстрованих.

Нагадаємо, 19 жовтня 2017 року Верховна Рада направила до Конституційного суду для отримання висновків два законопроекти про внесення змін до Конституції в частині скасування депутатської недоторканності.

Один з них, зареєстрований президентом, - «Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів, реєстраційний номер 7203) передбачає вилучити з чинної редакції Основного Закону норму про те, що «народні депутати не можуть без згоди Верховної Ради бути притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані». При цьому залишається норма про те, що народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

Законопроектом передбачається, що цей закон набере чинності з 1 січня 2020 року.

Інший – «Про внесення змін до Конституції України (в частині скасування депутатської недоторканності)» (реєстраційний номер 6773), який подали 158 депутатів. Законопроектом пропонується виключити з чинної редакції Конституції норму про те, що «народні депутати України не можуть без згоди Верховної Ради України бути притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані».

Також проектом закону вносяться зміни до Прикінцевих положень Конституції, якими передбачено, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

КС визнав конституційними обидва проекти законів.

Відповідно до процедури, для ухвалення змін до Конституції спочатку законопроект направляється до КС для отримання висновку. Після його отримання проект закону розглядається парламентом і попередньо схвалюється мінімум 226 голосами. А остаточне ухвалення може відбуватися не раніше ніж на наступній черговій сесії ВР і має ухвалюватися мінімум 300 голосами.