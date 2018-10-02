Столтенберг сподівається на врегулювання Угорщиною та Україною двосторонніх розбіжностей

Генсек НАТО запевняє, що Альянс продовжить надавати практичну і політичну підтримку Україні.

Генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявляє, що сподівається на врегулювання Угорщиною та Україною двосторонніх розбіжностей, які впливають на блокування Будапештом інтеграційного шляху Києва на зближення з Альянсом.

Про це він повідомив на прес-конференції у Брюсселі напередодні дводенного міністерського засідання очільників оборони країн-членів НАТО.

Зокрема, Столтенберг заявив, що Угорщина є надзвичайно вагомим союзником, оскільки робить свій внесок за багатьма різними напрямками НАТО, але й Україна є теж цінним та важливим партнером для Альянсу.

"І ми маємо пам'ятати, що одна з головних причини, чому НАТО втілює найбільшу адаптацію колективної безпеки та зміцнює нашу колективну безпеку, пояснюється агресивними діями Росії проти України, і тому Україна є важливим партнером для НАТО", - наголосив генсек.

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"Я сподіваюся, що Україна та Угорщина урегулюють їхні розбіжності, які, як усі ми знаємо, існують. І я сподіваюся, що діалог між Будапештом та Києвом можливий, щоб знайти рішення для суперечностей", - зазначив Столтенберг.

"Ми продовжимо забезпечувати підтримкою Україну... Ми продовжимо надавати тверду політичну і практичну підтримку Україні", - додав генсек НАТО.

Він нагадав про участь президента України Петра Порошенка на саміті Альянсу у липні у Брюсселі і про проведення регулярних зустрічей з представниками українського уряду в Києві.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в інтернеті з'явилося відео того, як українцям надають угорське громадянство з проханням не повідомляти про це владі. Люди на відео на тлі угорського прапора зачитують текст присяги громадянина Угорщини. Потім угорський дипломат закликає їх приховувати від державних структур України факт отримання угорського громадянства.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін тоді заявив, що Україна може вислати угорського консула з Берегового і не відступиться від реалізації проукраїнської політики на Закарпатті.

Своєю чергою його угорський колега Петер Сійярто висловився з погрозами вдатися до нових заходів з перешкоджання європейській та євроатлантичній інтеграції України.