Вночі бойовики більше 10 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО і населеним пунктам - штаб

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

«До 2.00 незаконні збройні формування 11 разів вдавалися до провокацій і відкривали вогонь по позиціях українських військових використовуючи різні види озброєння, у тому числі тричі – артилерію», - йдеться у повідомленні.

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Із стрілецької зброї бойовики обстріляли новий термінал донецького аеропорту та позиції сил АТО на околиці Мар’їнки. Мінометного обстрілу зазнали населені пункти Піски, Шуми, Нікішино та двічі Кам’янка. Також бойовики вели артилерійський вогонь поблизу шахти Полтавської.

Раніше повідомлялось, що бойовики активно перекидають в район Донецька нові артилерійські підрозділи і бронетехніку. Нові вогневі позиції артилерійських підрозділів зафіксовані в районі Яковлівки, Ясинуватої, Спартака, в Петровському районі Донецька.