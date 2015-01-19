Значна частина Пісок знаходиться під контролем сил АТО

Про це повідомив прес-офіцер АТО Андрій Лисенко.

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"Ситуація в Пісках зараз залишається дуже напруженою. Вже котру добу тривають бої, сказати, що повністю воно підконтрольне нашим силам, ми поки не можемо, оскільки там йдуть постійні протистояння, але значна частина населеного пункту контролюється саме українськимивійськовими", - сказав Андрій Лисенко.