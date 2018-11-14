У грудні Європарламент голосуватиме за звіт щодо виконання Україною Угоди про асоціацію

В Європарламенті відзначають, що Україна має продовжувати боротьбу з корупцією, а також занепокоєні неефективністю і корумпованістю судової системи та порушенням прав людини в Україні.

У грудні Європейський парламент голосуватиме за звіт щодо виконання Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Як повідомили УНІАН у Представництві Євросоюзу в Україні, 12 листопада члени комітету ЄП із закордонних справ ухвалили звіт, в якому підсумували стан справ, пов'язаний із виконанням чинної Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Зокрема, євродепутати наголошують, що Україна провела значні реформи у таких сферах, як енергетика, охорона здоров’я, пенсії, освіта, державне управління та децентралізація, а також що стосуються банківської та макроекономічної стабілізації. За їх словами, ці кроки відбулися попри війну на сході та спроби Росії дестабілізувати країну.

Також євродепутати похвалили Україну за хорошу співпрацю в енергетичному секторі та за її досягнення у сфері енергоефективності. Водночас вони наголошують на потребі продовжувати реформи, зокрема, що стосуються ринку газу та електроенергії.

Оскільки Україна відіграє ключову роль у європейській мережі енергопостачання, євродепутати засуджують будівництво трубопроводу «Північний потік-2». Це «політичний проект, який становить загрозу європейській енергетичній безпеці», відзначили вони та закликали скасувати його будівництво.

При цьому євродепутати повідомили про подальші зусилля, які Україна має здійснити.

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Так, у звіті йдеться, що першочерговим завданням для України має стати боротьба з корупцією. Також рекомендується розв'язати проблеми із владою олігархів та продовжувати реформи децентралізації. Євродепутати шкодують, що чинна судова система й досі неефективна, корумпована та політично залежна. Проте вони підтримують зусилля із вирішення цього питання. У звіті наголошується, що процес відбору суддів і прокурорів має бути прозорим та дуже надійним.

Також євродепутати вкрай стурбовані порушенням прав людини в Україні. Вони рішуче засуджують фізичні напади на правозахисників та журналістів, кількість яких зростає, а також насильство щодо ромів та представників ЛҐБТІ-спільноти. Окрім того, вони вимагають від Російської Федерації негайно і беззастережно звільнити лауреата премії «За свободу думки» імені Андрія Сахарова 2018-го року незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова та всіх інших незаконно утримуваних громадян України.

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Доповідач Європарламенту Міхаель Ґалер (Європейська народна партія; Німеччина) заявив: «Україна досягла прогресу на шляху європейської інтеграції, здобувши важливі досягнення у перший виборчий цикл після Революції гідності. Після підписання Угоди про асоціацію у 2014 році Україна здійснила більше проєвропейських реформ, аніж за всі попередні роки незалежності. Однак слід докласти більших зусиль. Громадська підтримка модернізації та реформ є низькою. Поширеним є відчуття розчарування через погіршення соціальних умов, чинну владу олігархів та збереження масової корупції в державних інституціях».

На підтримку цього звіту щодо України виступив 41 депутат, 9 висловилися проти та 1 - утримався. Під час грудневої пленарної сесії у Страсбурзі за нього голосуватиме повний склад Європарламенту.